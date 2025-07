Crearían un sindicato para policías estatales

Sería creado un “nuevo mecanismo sindical” o un cuarto sector de pago que se sumaría a los burócratas, los docentes y los jubilados de los sectores actuales, para hacer posible la cobertura de jubilaciones y pensiones a los policías estatales, y se está buscando un mecanismo jurídico con expertos para hacer realidad esa nueva prestación, informó el secretario general de gobierno J. Guadalupe

Torres Sánchez.

Explicó que la actual relación que une a los policías con los empleadores, es decir con el estado y municipios, “no es de corte laboral” ni de supra subordinación, sino una relación jurídico - administrativa, porque los elementos policiales son depositarios de autoridad y cumplen una función administrativa, y el mecanismo jurídico actual no permite incluirlos en el sistema generalizado de pensiones.

Los policías pudieran formar parte de un nuevo sector de pensiones que se sumaría a los jubilados de burócratas y docentes, “la verdad que este tema sindical me encanta, me gusta y me apasiona mucho, y entonces yo creo que vamos a crear un propio mecanismo sindical que le dé funcionalidad a esta parte, y que además sea una obligación de todos los municipios”, puntualizó Torres Sánchez.

