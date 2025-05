Crece el 2.3% empleo manufacturero en San Luis Potosí

En el estado de San Luis Potosí, la mayoría del personal ocupado pertenece al sector de las manufacturas, así mismo es el sector con la mayor cantidad de personal remunerado, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Inegi emitió estadísticas con base en los resultados Censos Económicos 2024, se registraron en la entidad un total de 113 mil 200 unidades económicas en el sector privado y empresas paraestatales, que emplearon a 593 mil 632 personas.

Esta cifra continuó la tendencia de crecimiento en los últimos 15 años, es decir, de 2008 a 2023, las unidades pasaron de 79 mil 211 a la cifra actual. La tasa de crecimiento media anual durante el periodo de 2018 a 2023 fue de 3 por ciento.

Del total del personal ocupado en el sector privado y empresas paraestatales, el 75.1 por ciento perteneció a la categoría del personal remunerado, mientras que 22.5% correspondió a personas propietarias, familiares y otro personal no remunerado. En este caso, la entidad destaca en el sector manufacturero con un 92.6 por ciento del personal remunerado y el 6 por ciento al personal no remunerado.

En el caso del sector comercial existe una relación de 63.1 por ciento del personal ocupado es remunerado, mientras que el 35.5 por ciento es no remunerado, para el sector de los servicios privados no financieros la relación es de 61.2 por ciento remunerado y 35.1 por ciento no remunerado, por su parte el sector de las actividades económicas sin clasificar registró que el 90.7 por ciento de su personal ocupado es remunerado y el 3.1 sin remunerar.

En el caso de la distribución, la entidad registró que el 55.7 por ciento de la fuerza laboral pertenece a hombres y el 44.3 a mujeres. De forma específica, el sector manufacturero percibió una participación de 62.2 por ciento para hombres y 37.8 por ciento mujeres, en el sector comercial 50.2 por ciento hombres y 49.8 por ciento mujeres, en el sector de servicios privados no financieros se observó una participación de 47.4 por ciento de hombres y 52.6 por ciento de mujeres, finalmente en las actividades económicas sin clasificar se registró un 79.4 por ciento de hombres y 20.6 por ciento de mujeres.