Crisis económica abarató las rentas

En referencia a los reportes nacionales de encarecimiento de casas y oficinas, en San Luis Potosí pasó al revés, aquí han bajado los costos de los locales comerciales y de vivienda, mientras por otro lado existe optimismo en los avances de planes urbanos ahora van avanzando en la Alcaldía.

Alejandro de la Torre, integrante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) explicó que en nuestro estado y debido a que hubo mucho desempleo y bajaron los ingresos, hubo un reajuste porque mucha gente estuvo buscando vivienda más económica de la que antes estaba habitando.

"El año pasado se presentó un movimiento muy fuerte en cuestión de rentas, porque se estaban empezando a salir, no se estaban rentando las más caras, de ahí el ajuste, porque los inquilinos buscaban un ahorro, economizar sus gastos y migraron a vivienda más económica, tanto de casa como departamento", explicó.

Agregó que el desalojo hizo que se bajaran los costos, porque los que ya estaban fuera de rango no se estaban rentando, y los locales igual, como no había ventas para poder sostener el negocio, tuvieron que cerrar, además de que no se han rentando tan fácilmente, tienen complicaciones y han tenido que bajar las rentas, lo que llevó a bajar cerca de 30 por ciento.

Referente a si hay optimismo de que los planes urbanos avancen en la alcaldía capitalina, Alejandro manifestó que el Plan de Desarrollo está a punto de autorizarse.

"Tenemos optimismo porque va a inyectar, ahora sí que la construcción, se va a empezar a desatorar y habrá mucho movimiento en San Luis Potosí ya que reactivará la economía y con buenos precios también" expresó de la Torre.

"No hay fecha porque depende del cabildo, del congreso, de varias autorizaciones, los permisos de gobernación ya están a la orden que de que ya se necesitan y el único que está un poco deteniendo es cabildo, pero ya están en el canal de autorizar", dijo.