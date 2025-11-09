logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Fotogalería

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cristalazo en avenida Carranza exhibe fallas del "alumbrado táctico"

Vandalizan la puerta del restaurante La Parroquia, a metros del Centro Histórico

Por Redacción

Noviembre 09, 2025 12:10 p.m.
A
Cristalazo en avenida Carranza exhibe fallas del "alumbrado táctico"

La madrugada de este domingo se registró un cristalazo en pleno corazón de la avenida Venustiano Carranza, una de las zonas más vigiladas e iluminadas de la capital potosina.

El hecho ocurrió frente al restaurante La Parroquia, a unos metros del primer cuadro de la ciudad, donde la puerta principal fue vandalizada sin que la autoridad alguna apareciera en el lugar. Testigos señalaron que los daños ocurrieron durante la noche, cuando el tránsito peatonal disminuye y la vigilancia es prácticamente nula.

Lo ocurrido contrasta con los anuncios oficiales de hace apenas unos meses, cuando el Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha el programa de "Alumbrado Táctico" en Carranza, con la instalación de 480 luminarias inteligentesentre las calles Uresti y Juan de Oñate.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró entonces que el proyecto buscaba "recuperar la seguridad nocturna y reavivar la vida social en el Centro Histórico", al considerar que una ciudad bien iluminada es una ciudad segura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cristalazo en avenida Carranza exhibe fallas del "alumbrado táctico"
Cristalazo en avenida Carranza exhibe fallas del "alumbrado táctico"

Cristalazo en avenida Carranza exhibe fallas del "alumbrado táctico"

SLP

Redacción

Vandalizan la puerta del restaurante La Parroquia, a metros del Centro Histórico

Galindo descarta créditos y asegura finanzas estables al cierre del año
Galindo descarta créditos y asegura finanzas estables al cierre del año

Galindo descarta créditos y asegura finanzas estables al cierre del año

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento de San Luis Potosí implementa medidas para regularizar contribuciones y fortalecer la economía local.

Continúa el descenso de temperatura en el estado por efectos del frente frío 12
Continúa el descenso de temperatura en el estado por efectos del frente frío 12

Continúa el descenso de temperatura en el estado por efectos del frente frío 12

SLP

Redacción

Protección Civil advierte posibles heladas en el Altiplano y recomienda precauciones ante el clima gélido.

La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto
La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto

La conectividad de ejes a la rúa 57 sigue siendo reto

SLP

Samuel Moreno