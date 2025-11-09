Cristalazo en avenida Carranza exhibe fallas del "alumbrado táctico"

La madrugada de este domingo se registró un cristalazo en pleno corazón de la avenida Venustiano Carranza, una de las zonas más vigiladas e iluminadas de la capital potosina.

El hecho ocurrió frente al restaurante La Parroquia, a unos metros del primer cuadro de la ciudad, donde la puerta principal fue vandalizada sin que la autoridad alguna apareciera en el lugar. Testigos señalaron que los daños ocurrieron durante la noche, cuando el tránsito peatonal disminuye y la vigilancia es prácticamente nula.

Lo ocurrido contrasta con los anuncios oficiales de hace apenas unos meses, cuando el Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha el programa de "Alumbrado Táctico" en Carranza, con la instalación de 480 luminarias inteligentesentre las calles Uresti y Juan de Oñate.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró entonces que el proyecto buscaba "recuperar la seguridad nocturna y reavivar la vida social en el Centro Histórico", al considerar que una ciudad bien iluminada es una ciudad segura.

