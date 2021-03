Critica Arzobispado cierre de iglesias

A través de su publicación semanal, La Red, el Arzobispado potosino recordó a la feligresía que las fiestas de la Pascua deben celebrarse "de acuerdo con nuestras posibilidades, con las condiciones generales, personales y familiares", pero también criticó que la apertura de los templos continúe limitada a causa de la pandemia viral.

"Muchos viven como si no hubiera un virus acechando por todas partes. Hay quienes no creen o a pesar de que la contingencia sanitaria es una realidad, no se cuidan ni cuidan a los demás. Es lamentable que muchos sigan viviendo como si nada ocurriera", criticó el semanario en el espacio editorial de su número 623 publicado el 21 de marzo.

Enseguida, apuntó: "Hay que decir que, cuando suele aligerarse un poco esto de la contingencia y el semáforo epidemiológico desciende a un color menos intenso, las autoridades suelen permitir ciertas actividades que se consideran importantes, mientras que a las iglesias les siguen prohibiendo prestar sus servicios. Es absurdo que se puedan abrir restaurantes, parques, centros deportivos y de entretenimiento, y se insista en que los templos permanezcan cerrados.

"Es absurdo porque muchos de esos lugares no cumplen en realidad con las medidas básicas de prevención, en tanto que en los templos se cuida con amor a quienes asisten, se garantiza la sana distancia y se proveen todos los recursos para celebrar la fe sin riesgo alguno".