Critica Coparmex compra de activos a empresa Iberdrola

El presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, dijo que la compra de activos de Iberdrola por parte del Gobierno Federal fue una mala idea, ya que con ello se genera un monopolio además de que provoca incertidumbre a inversionistas extranjeros.



En entrevista, el líder empresarial consideró que, más que invertir en producción de energía, el gobierno federal debió hacerlo en infraestructura de conducción eléctrica para hacer que la energía llegue a las localidades de más difícil acceso, así como a los parques industriales que requieren de este insumo para seguir produciendo y generando empleos formales.

“En lugar de gastar ese dinero de gobierno en comprar activos (de Iberdrola), se debió haber hecho más infraestructura y redes eléctricas. Eso podría acercar los servicios de energía a comunidades que no tienen luz y a parques industriales que requieren urgentemente de más infraestructura eléctrica”, declaró el también vocero de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí.

Agregó que con la adquisición gubernamental, lo que espera el sector empresarial en particular y la ciudadanía en general, “son mejores tarifas eléctricas para que la economía familiar no se vea tan golpeada y para que los costos de producción de las empresas no se eleven tanto”.