Critica Coparmex iniciativas sin un respaldo financiero

Reprocha que diputados las aprueben, perjudicando al sector económico

Por Martín Rodríguez

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Critica Coparmex iniciativas sin un respaldo financiero

Con la toma de decisiones controvertidas, la improvisación de dictámenes aprobados para acciones ejecutivas sin soporte financiero, alguno que otro escándalo y el rendimiento bajo prometen dejar en San Luis Potosí un daño causado por el Congreso del Estado a toda la sociedad, que será difícil de resarcir, aseguró el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

El dirigente empresarial cuestionó que las iniciativas sean presentadas sin siquiera un soporte financiero y encima de todo, los legisladores las aprueben y les den vigencia.

Precisó Díaz Infante que los propios diputados están creando un escenario para perjudicar los incentivos a la productividad y al mismo tiempo al sector económico.

Recordó que unos malos planes legislativos han generado perjuicios en muchos aspectos, por ejemplo con la mala planeación del municipio recién creado, de cuyos errores ahora los propios pobladores de Villa de Pozos están pagando las consecuencias.

Agregó que el impuesto verde es otro gran problema que los diputados han heredado las próximas generaciones y muchas más iniciativas que pasan al vapor, mal hechas o con errores que están causando problemas.

Comentó que en esas leyes y propuestas aprobadas en forma improvisada, son parte del trabajo que se ha estado llevando a cabo. "Lo que necesitamos es un trabajo mucho más profesional y pasado en determinaciones derivadas de consulta pública".

