Critica diputada compra de vehículos en Interapas

La legisladora dijo esperar que en la próxima reunión que sostendrán el próximo 5 de junio con el titular de Interapas, Fermín Purata se solicitará que explique la adquisición de los vehículos, lo cual a su parecer es erróneo.

Recalcó que aunque se mantenga firme el argumento de que el Interapas está en quiebra, como legisladora no validará un aumento a la tarifa de agua potable, pues esto afectaría a los potosinos y su economía.

"Tienen para pagar camionetas pero no para pagar el suministro de energía eléctrica que dejó sin suministro a algunas familias. Como diputada no avalaré un incremento, me negaré rotundamente", manifestó.

"¿Cómo puede ser que sí tenga para comprar vehículos y no para pagar el suministro de energía eléctrica?", cuestionó la diputada Isabel González Tovar respecto a la compra de camionetas por parte de Interapas con un valor de aproximadamente cuatro millones de pesos.