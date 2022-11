Critica presidenta del STJE la inacción de la Fiscalía Anticorrupción

A-AA+

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no ha judicializado una sola carpeta de investigación desde hace por lo menos un par de años, esto a pesar de que se han tenido cambios de gobierno y que han sido denunciadas irregularidades en contra de exfuncionarios.

Así lo reveló la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Olga Regina García López, quien aseguró que esta Fiscalía Anticorrupción sólo ha puesto a disposición del Poder Judicial "si acaso una" denuncia desde el año 2020 y en cambio los casos que se han tenido de presunta corrupción de exfuncionarios han emanado de otras áreas de la FGE.

García López detalló que para este año en temas de corrupción, en los que se han visto involucrados funcionarios y uso inadecuado de recursos públicos, hay cinco carpetas que están ya siguiendo su cauce en el Poder Judicial y han seguido avanzando, pero aún no hay ninguna sentencia; sin embargo, insistió, ninguno de estos casos ha sido interpuesto por la Fiscalía Especializada.

"Desconozco las razones por las cuales suceda esto (que la Fiscalía Especializada no interponga denuncias), pero como tal la FGE sí ha interpuesto algunas, sobre todo las que se han conocido en contra de funcionarios de la pasada administración estatal, pero ninguna de la Fiscalía Anticorrupción", detalló.