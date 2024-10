Critica Rubén Guajardo formato de comparecencias

El formato aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para las comparecencias a funcionarios públicos resultó insuficiente, consideró el diputado Rubén Guajardo Barrera.

Señaló que, al no haber posibilidad de que las y los legisladores den una réplica inmediata a las respuestas de los funcionarios a sus preguntas, se pierde el diálogo entre las partes.

"El formato no es el que me gustaría a mí, a mí me gustaría que pudiera haber un diálogo, una réplica y contrarréplica, pero al momento de circular todas las preguntas y que no puedas replicar en el momento en el que te responde la o el secretario, se pierde la continuidad de la información", comentó.

Señaló que, anteriormente, las comparecencias habían funcionado de una mejor forma. También se opuso a lo mencionado por el diputado Héctor Serrano Cortés, quien le comentó a la titular de la Secretaría de Finanzas durante su comparecencia, que no tenía que responder a todos los cuestionamientos de los diputados.

"En una comparecencia el secretario viene a comparecer, no es un ejercicio de diálogo, es una comparecencia, debe responder lo que en su momento la o el diputado le está cuestionando, sino que mejor ni vengan", declaró Rubén Guajardo.

Guajardo Barrera añadió que también debió citarse a comparecer a más dependencias, como la Comisión Estatal de Agua (CEA) o la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).