Cronista de SGS denuncia daños a fincas históricas

El cronista municipal, Amado Juan Sánchez Cabrera, aseguró que en Soledad de Graciano Sánchez se cuenta con 120 inmuebles históricos que datan de las primeras tres décadas del siglo XX, de los cuales 80 fincas se localizan en la zona centro.

Sin embargo, denunció que algunos han sufrido alteraciones o daños en sus fachadas e incluso otros fueron demolidos.

Detalló que dos de esos inmuebles se ubican sobre la quinta cuadra de la avenida Miguel Hidalgo, los cuales fueron demolidos, pese a que, por parte de la Unidad de Gestión y Patrimonio Histórico de Soledad, se les pidió que de realizar alguna modificación se hiciera de acuerdo con el carácter histórico de la propiedad, sin embargo, se hizo todo lo contrario.

Otro inmueble es el que se ubica sobre la calle Corregidora, a espaldas del templo parroquial, el cual pertenece a uno de los sindicatos de trabajadores del Ayuntamiento, al que se le pidió que se atendieran ciertas condiciones y especificaciones, además de que se les ofreció asesoría.

“Se les pidió que hubiera una integración al resto, sin embargo, ya se demolieron, en el caso del antiguo, se demoró totalmente, es una tristeza y vergüenza de que se haya hecho eso porque ya no quedó nada, el que está atrás de la parroquia ya solo conservaba su fachada, se les indicó que la parte del interior no había ningún problema que podían hacer cualquier tipo de construcción, pero siempre y cuando se respetara la fachada y no se respetó para nada”, expresó.