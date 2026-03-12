Cruz Roja pide al Congreso duplicar apoyo

La Delegación de la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí pidió al Congreso del Estado duplicar el apoyo económico que recibe anualmente, de 100 mil a 200 mil pesos, advirtiendo que sin estos recursos sus servicios médicos podrían verse afectados justo cuando se acercan la colecta nacional y escolar, sus principales fuentes de financiamiento.

Jesús Aarón Cerecero Sánchez, subdirector de la institución, explicó que el año pasado brindaron cerca de 15 mil 600 servicios hospitalarios y alrededor de 90 mil atenciones médicas, aunque esto significó una disminución de 15% respecto a 2024. Para mantener la operación diaria, la Cruz Roja requiere contar a tiempo con el aumento solicitado.

La gestión del incremento inició en octubre de 2025, pero la liberación de fondos suele retrasarse hasta marzo, apenas un mes antes de que arranque la colecta local en abril. Como complemento, la institución también considera un esquema de aportaciones voluntarias de los trabajadores del Poder Legislativo para reforzar la recaudación. "La meta de recaudación es de cinco millones de pesos", indicó el subdirector.

"Se hizo la gestión en octubre para que el Congreso pudiera asignar un incremento. Como saben, los apoyos se liberan hasta marzo y nuestra colecta arranca en abril. Esperamos que haya sido aprobado, aún no tenemos la notificación", informó Cerecero Sánchez tras reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

A pesar de estas dificultades, la Cruz Roja mantiene activo el tradicional boteo en la vía pública y se prepara para la colecta escolar de la próxima semana, eventos que son vitales para sostener los servicios diarios que ofrece a la población potosina.