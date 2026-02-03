¿Cuáles son los descuentos de Interapas en febrero?
Ofrecen hasta 50% de descuento en adeudos de agua.
Durante febrero, Interapas mantiene descuentos de hasta 50% para usuarios con adeudos en el servicio de agua, siempre que el pago se realice en una sola exhibición, de acuerdo a lo que informó la dependencia..
Los beneficios aplican para usuarios domésticos, comerciales e industriales, como parte del programa que arrancó en enero y se extiende todo este mes.
En el caso de usuarios industriales, el trámite debe hacerse de forma presencial en las oficinas de Los Filtros.
Para domésticos y comerciales, la consulta y el pago pueden realizarse en línea, a través del portal de Interapas o desde la aplicación móvil, donde el sistema indica el monto con descuento.
Fallan 5 pozos del Interapas
En enero, más de 40 colonias afectadas en la capital y Soledad
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El programa estará vigente hasta el último día de febrero. Después, los adeudos regresan a su monto normal.
no te pierdas estas noticias
¿Cuáles son los descuentos de Interapas en febrero?
Redacción
Ofrecen hasta 50% de descuento en adeudos de agua.
Limpian camellón de avenida Himalaya
Redacción
Servicios Municipales efectuó deshierbe y mantenimiento del camellón central.
Dan mantenimiento a área verde en Simón Díaz
Redacción
Servicios Municipales llevó a cabo labores de limpieza y deshierbe en la calle Aguazal.