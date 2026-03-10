"Cuando la gente decide, no es nepotismo", dice Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que actualmente no es momento de hablar de candidaturas, luego de ser cuestionado sobre una posible postulación de su esposa, la senadora Ruth González Silva, pues sostuvo que el debate sobre el nepotismo se ha malinterpretado.

El mandatario estatal señaló que, aunque tiene una opinión positiva sobre su esposa tanto en lo personal como en lo político, las definiciones electorales no están en la agenda en este momento.

"Mi esposa es una gran mujer, la adoro, la quiero mucho. Como política creo que es una persona extraordinaria, pero no es momento de pensar en candidaturas", expresó.

Gallardo Cardona también reveló que incluso habló del tema con el senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quien dijo haberle reclamado en tono de broma por "andar levantándole la mano" a su esposa en actos públicos.

El gobernador insistió en que cualquier decisión sobre aspiraciones políticas corresponde a determinaciones personales y que no es algo en lo que él vaya a influir directamente.

Sobre los señalamientos de posible nepotismo, el mandatario sostuvo que el concepto se ha desvirtuado, al señalar que este ocurre cuando un gobernante contrata a familiares dentro de la administración pública.

"Se ha malinterpretado el tema del nepotismo. Es cuando eres gobernador o presidente y contratas a tus parientes, al tío, al papá o al primo. Cuando vas a una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo", afirmó.

Además, puntualizó que los estatutos del PVEM son distintos a los de Morena, al referirse a las reglas internas sobre candidaturas.

Incluso destacó que en la elección al Senado, Ruth González obtuvo más votos que los que él consiguió cuando compitió por la gubernatura.