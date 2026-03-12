logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cubrirá el STJE déficit de personal

Por Rubén Pacheco

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Cubrirá el STJE déficit de personal

Se encuentra el proceso de contratación de entre 15 y 20 secretarios de acuerdo, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, 

magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

En diciembre pasado, la magistrada presidenta refirió que sostuvo una reunión con el Órgano de Administración Judicial, cuya instancia se encargaría de emitir una convocatoria para el concurso de contratación ante la falta de personal.

Zarazúa Martínez reconoció que, si bien existe rezago en los juicios que se llevan a cabo en los juzgados de la materia familiar, con la incorporación de los secretarios se mejorará la agilidad de los procesos pendientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Destacó que, a través de perspectiva de género y de interés superior de la niñez, las y los juzgadores resuelven los asuntos relacionados con la asignación de la patria potestad, pensiones alimenticias, custodias, visitas, entre otros casos.

"De hecho, ya concluimos nuestro... el concurso para secretarios de acuerdo, que, es lo que les vengo comentando", manifestó la entrevistada.

Explicó que se carecía de reserva de secretarios de acuerdos y actuarios, cuyos profesionales se encargan de desahogar todo el procedimiento de un juicio, por ello, con la incorporación se abatirá el rezago.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Peritos evalúan daños en parroquia La Compañía
    Peritos evalúan daños en parroquia La Compañía

    Peritos evalúan daños en parroquia La Compañía

    SLP

    Martín Rodríguez

    Arzobispo y párroco buscan apoyo civil y federal para las reparaciones

    Federación analiza nueva preparatoria para SLP: Galindo
    Federación analiza nueva preparatoria para SLP: Galindo

    Federación analiza nueva preparatoria para SLP: Galindo

    SLP

    Redacción

    También analizan construir un Centro de Desarrollo Comunitario en San Luis Potosí

    Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte
    Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte

    Villa Gutiérrez asegura que hay baja en robos a transporte

    SLP

    Rolando Morales

    Señaló que el tramo entre Ejes 100 y 120 de la Zona Industrial registra casi cero delitos tras operativos

    Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala
    Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala

    Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala

    SLP

    Rubén Pacheco

    Cuatro tramos de 30 km cada uno fueron licitados para la construcción de la autopista en San Luis Potosí.