Cubrirá el STJE déficit de personal

Se encuentra el proceso de contratación de entre 15 y 20 secretarios de acuerdo, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez,

magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

En diciembre pasado, la magistrada presidenta refirió que sostuvo una reunión con el Órgano de Administración Judicial, cuya instancia se encargaría de emitir una convocatoria para el concurso de contratación ante la falta de personal.

Zarazúa Martínez reconoció que, si bien existe rezago en los juicios que se llevan a cabo en los juzgados de la materia familiar, con la incorporación de los secretarios se mejorará la agilidad de los procesos pendientes.

Destacó que, a través de perspectiva de género y de interés superior de la niñez, las y los juzgadores resuelven los asuntos relacionados con la asignación de la patria potestad, pensiones alimenticias, custodias, visitas, entre otros casos.

"De hecho, ya concluimos nuestro... el concurso para secretarios de acuerdo, que, es lo que les vengo comentando", manifestó la entrevistada.

Explicó que se carecía de reserva de secretarios de acuerdos y actuarios, cuyos profesionales se encargan de desahogar todo el procedimiento de un juicio, por ello, con la incorporación se abatirá el rezago.