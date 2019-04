Cuestiona Sonia Mendoza a los asesores de "El Mijis" por activismo

"Los asesores del diputado Pedro ("El Mijis" Carrizales) cobran en el Congreso del Estado pero también son activistas, entonces no se entiende cuál es su función", dijo la diputada Sonia Mendoza Díaz respecto a la acusación que realizaron integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción respecto a una supuesta estrategia para que la actual Legislatura otorgue el perdón a ex diputados que se presuntamente se apropiaron de recursos públicos a través de la simulación de apoyos sociales.

La legisladora señaló que su postura respecto al tema ya la dejó en claro en el Pleno y no se solapará a nadie, sin distingo de partidos políticos.

"Lo dejé muy en claro en el pleno, el día 5 llego la información al Congreso, el día 15 me lo turno el jurídico para tomar la decisión, vienen los días que no se trabaja y enseguida estoy esperando que la Junta de Coordinación Política me notifique el día que se reúne para plantear el asunto y que se decida qué acción va a tomar el Congreso" , señaló.

Explicó que el asunto y todos los requerimientos que se han tenido por parte de la Fiscalía se han atendido en tiempo y forma por lo que el proceso sigue su curso normal "no está en nuestras manos, está en manos de la Fiscalía se está investigando y este último requerimiento se atenderá cuando se concrete la reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política", dijo.

Manifestó que no hay fecha específica para desahogar el tema y cuestionó que los asesores del diputado Pedro Carrizales Becerra, que cobran en el Congreso del Estado, también son activistas y presionan al legislador para que cuestione situaciones que muchas veces se tienen que manejar con sigilo.