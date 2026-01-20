Cumple 100 años reloj del Edificio Central de la UASLP

Con exposición histórica, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) conmemora los 100 años del reloj del Edificio Central. Para la casa de estudios, se trata de uno de los objetos que forman parte de su identidad.

El reloj que que se encuentra en la parte más alta del Edificio Central y que a diario marca el orden de las actividades universitarias, en este 2026 cumple su primer siglo de existencia, tiempo en el que ha acompañado los 103 años de autonomía de la institución.

El rector, Alejandro Zermeño Guerra, encabezó la celebración y la apertura de la exposición "El reloj y su reina. 100 años del reloj del Edificio Central UASLP", en la que se muestra parte del trabajo realizado por el Centro de Documentación Histórica "Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga", la Hemeroteca, el Archivo Histórico del Estado y la Dirección de Deportes de la UASLP, que concedió en préstamo la copa "Pachita I", reina estudiantil que inauguró el reloj en 1926.

La exposición está conformada por 20 fotografías históricas que documentan la vida cotidiana de la época y la dinámica universitaria en torno al Edificio Central, así como una presentación y un texto explicativo que contextualiza la importancia del reloj del Edificio Central, así como su valor simbólico dentro de la memoria y la identidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En su mensaje de inauguración, Zermeño Guerra reconoció la labor de quienes participaron en el montaje de la exposición. Señaló que, aunque pudiera parecer un hecho menor rendir homenaje a un reloj, se trata de un inmueble histórico y extraordinariamente bello de la ciudad de San Luis Potosí.

Contar con un dispositivo mecánico con tantos años en funcionamiento resulta digno de admiración, destacó.

El Edificio Central de la UASLP/Foto: Pulso

"Este acompañante centenario marcó la vida de generaciones que realizaron actividades escolares en el Edificio Central, desde la secundaria y la preparatoria hasta las primeras carreras que se impartieron en este espacio".

Recordó también la celebración de la coronación de su majestad Pachita I, reina universitaria: "Pachita fue esposa del doctor Ignacio Morones Prieto, personaje con una trayectoria extraordinaria en el país; fue rector de la UASLP, director de la Facultad de Medicina, secretario de Salubridad y Asistencia a nivel federal, posteriormente gobernador de Nuevo León y embajador de México en Francia. Incluso, el Hospital Central lleva su nombre", resaltó.

"Nos da gusto escuchar sus campanadas. Este reloj marcaba los inicios y finales de las clases", agregó.

Finalmente, el rector aplaudió la iniciativa de la Secretaría de Cultura de la UASLP, en especial por el esfuerzo para conservar estos inmuebles en la capital del estado.

En el evento estuvieron presentes Cynthia Valle Meade, secretaria de Cultura de la UASLP, así como personal del Centro Cultural Universitario Caja Real y del Museo de Sitio.

La exposición, vigente hasta el 27 de febrero, se encuentra abierta al público en general y a la comunidad universitaria en el Museo de Sitio del Edificio Central, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas.