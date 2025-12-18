Cumple 50 años el Centro de Abastos

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona celebró el 50 aniversario de la fundación del Centro de Abastos, evento que se organizó en ocasión de la proximidad de la Navidad.

En un evento que se desarrolló en el salón de la asociación de los comerciantes, Gallardo Cardona pronunció un muy breve discurso en el que se refirió a las condiciones de infraestructura y de seguridad pública que han reforzado a lo largo de 2025.

Por unos minutos, el gobernador y el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, convivieron con los comerciantes.

Gallardo Cardona aseguró que van a reforzar la infraestructura de la zona, la sustitución de pisos y redes de drenaje , agua potable y alumbrado, como parte de la modernización del Centro de Abastos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tanto el Gobierno del Estado como el presidente del Patronato, Emmanuel Valdez, llevaron electrodomésticos y algunos productos para rifar.