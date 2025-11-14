logo pulso
Dan 40 años a policías por desaparición de potosinos

FGR confirmó condena de 40 años a cuatro agentes por desaparición forzada en 2021.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 14, 2025 04:57 p.m.
A
Los jóvenes potosinos siguen sin ser localizados.

Los jóvenes potosinos siguen sin ser localizados.

Por estar implicados en la desaparición de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí, ocurrida el 26 de julio de 2021 cuando se dirigían a trabajar al municipio de Tonalá, Jaliscocuatro policías municipales de Lagos de Morenofueron sentenciados a 40 años de prisión.

Así lo anunció la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), al quedar probado que cometieron el delito de desaparición forzada.

En la audiencia de juicio oral, el juzgado dictó sentencia condenatoria contra Óscar N., Erick N., Seyed N. y Juan N., detenidos en mayo de 2022, al participar como coautores en la desaparición de los cuatro jóvenes potosinos.

Desde esa fecha se desconoce la ubicación de: Alan Michel Martínez Vargas, de 23 años; Calep Adonai Maldonado Monsiváis, de 18; Jorge Rodríguez Ortiz, de 24; e Israel Andrade Hernández, de 20 años.

Los jóvenes viajaban en una camioneta Ranger 2013 roja, con los logos de la empresa MYSI Mantenimiento y Soluciones Industriales Avirey SA de CV, y fueron vistos por última vez en la zona de Lagos de Moreno, Jalisco.

De acuerdo con testimonios recabados por familiares, los policías municipales los detuvieron acusándolos de robo a una tiendaposesión de droga y portación de un arma hechiza. Sin embargo, al acudir a buscarlos no existía ningún registro de detención.

Más tarde, un primo de uno de ellos relató vía telefónica que estaba amenazado por el crimen organizado cuando los jóvenes se encontraban detenidos, y que los delincuentes se los llevaron con rumbo desconocido.

