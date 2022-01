Dan trato déspota en la vacunación

Durante el segundo día de vacunación de refuerzo contra Covid-19 para mayores de 40 años de edad se presentaron algunos reclamos e insultos entre ciudadanos, debido a que algunas personas buscaban la forma de meterse entre los que ya se encontraban formados.

Además, acusaron a personal de Servidores de la Nación de conducirse de manera déspota y grosera.

"Es muy molesto que si uno se viene a formar desde temprano quieran venir a meterse a la fila, que se formen hasta donde termina", dijo la señora Ana Claudia.

Otros se quejaron de que a un año de que dio inicio el proceso de vacunación en la zona Metropolitana exista todavía prepotencia entre los Servidores de la Nación hacia la población.

"Yo no tengo queja de quienes te ponen la vacuna, pero quienes están en la puerta o llenan los registros son groseros, no todos, pero algunos no tienen forma de atender a la gente", expresó otro ciudadano.

De acuerdo con la señora Cecilia, mientras estaba a punto de ingresar al módulo, se percató de cómo un joven que se encontraba en la puerta principal le gritó a una joven, debido a que le faltaba su hoja de registro, en tanto una señora también Servidora de la Nación de forma déspota se dirigió a un señor de la tercera edad.

"Primero el chavo le gritó a una señorita, porque le faltaba una hoja, incluso mucha gente nos dimos cuenta y le dijeron que no era la forma de hablarle a una mujer y después otra de las señoras que forman a la gente y toma el registro, le preguntó a un señor su edad, éste no escuchó y le habló de forma muy grosera que le estaba preguntando cuántos años tenía", refirió.