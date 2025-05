De los Santos "se llevó gran tajada" con terrenos de Ciudad Satélite: RGC

El exgobernador Marcelo de los Santos Fraga compró los terrenos donde después inició el proyecto Ciudad Satélite, es decir, se los vendió al gobierno a un precio muy alto y él los adquirió regalados "llevándose una gran tajada de dinero para ellos", aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

"Después, venden los terrenos y hoy se están construyendo casas caras, una vez que el gobierno tuvo que equipar todo este lugar", recordó.

Gallardo Cardona agregó que lo que se tuvo que hacer para el programa de apoyo de predios para viviendas, fue rescatar los que quedaban para que no fueran construidas casas caras, y no venderlos, no enajenarlos ni robarlos.

Advirtió que los terrenos en los que fue iniciado el proyecto de Ciudad Satélite provienen de compras muy baratas para venta muy cara a gobierno, y de una serie de operaciones que permitió que hubiera gente que se llevara mucho dinero.

Inicia el reparto de tierras para vivienda

En Ciudad Satélite, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inició el programa de reparto de terrenos para el programa federal de construcción de vivienda.

La primera entrega consta de 2 mil lotes ya escriturados a nombre de los beneficiarios, quienes a su vez recibirán paquetes de materiales de manera adicional a los servicios de urbanización de la zona donde se ubicará el primer fraccionamiento de vivienda gratuita.

La reserva territorial forma parte de un programa combinado de los gobiernos estatal y federal para la edificación de vivienda destinada a personas de escasos recursos.