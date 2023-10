De nuevo, aplazan inauguración de puente atirantado y trabajan contra reloj

Decenas de personas, se encuentran laborando a marchas forzadas en el puente vehicular atirantado de la carretera a Rioverde y la entrada a la colonia Quintas de la Hacienda, el cual se tenía previsto inaugurar la tarde de este jueves, pero será hasta mañana el evento.

Dentro de los trabajos en ejecución se observó la colocación de las contenciones en el paso central del puente, así como en las laterales, no obstante, en una parte de la estructura superior todavía realizaban el colado de guarniciones.

El tendido de la carpeta asfáltica no se ha colocado de manera uniforme, ya que hay registros de drenaje sin cubrir en el paso lateral, como en los costados de las banquetas.

La instalación de las luminarias es otra de las maniobras que se llevan a cabo, además de que faltan los acabados de pintura en el arroyo vehicular, banquetas, entre otros más detalles.

De acuerdo con comerciantes de la zona, apenas hace unas semanas se agilizaron los trabajos, al señalar que por varios meses aminoraron las labores, ocasionando el retraso de la obra, lo que impactó de manera negativa a todos los locales que tuvieron que cerrar cortinas.

Argumentaron que pese a que más del 90 por ciento de los negocios ubicados sobre esta rúa, se vieron obligados a cerrar sus establecimientos por la falta de solvencia económica para pagar la renta del local, ante las nulas ventas, por parte del gobierno estatal no se ha tenido un acercamiento en donde se les brinde algún tipo de apoyo, en estos 10 meses que se vieron severamente afectados.

"Son contados los que tenemos abierto, todos cerraron, creo que los que estamos todavía es porque no tenemos que pagar una renta, pero aún y que no hemos tenido actividad comercial, no se nos han dado facilidades en temas de condonarnos o aplicarnos descuentos en los distintos permisos que debemos pagar año con año".

Agregaron que la precipitación en la entrega del puente en este mes, no presente deficiencias estructurales, pues temen que en temporada de lluvias esta vía presente problemas de inundaciones.