De ser necesario un proceso penal en Pensiones, que se haga: Aguilar

Aunque se dio de baja al titular de la Dirección de Pensiones del Estado, se debe realizar una investigación a través de la Contraloría General para valorar la situación actual de dicha institución, dijo Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado de representación proporcional del Partido Acción Nacional (PAN).

Este miércoles, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunció la destitución de Jorge Escudero Villa como titular de dicha institución, la cual presenta diversas observaciones en el manejo de recursos públicos.

El legislador blanquiazul recalcó que de haber alguna responsabilidad no solo de carácter administrativo, sino también penal "esperemos que así como no les tiembla la mano para cesar, que eso es bueno, también no les tiemble para hacer lo procedimientos correspondiente".

Consideró que las remociones son positivas, porque las administraciones pasadas solapaban el actuar u otorgaban oportunidades, pese al bajo rendimiento y resultados positivos.

"Estos cambios que ha hecho la Secretaría General o el gobernador, creo que son buenos. Al final del día, si las personas que lleguen a nombrar no pueden estar en la curva de aprendizaje, sino dar los resultados de manera inmediata", declaró.