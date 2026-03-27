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De vacaciones, cerca de 540 mil estudiantes de nivel básico

Regresarán a las aulas hasta el lunes 13 de abril

Por Samuel Moreno

Marzo 27, 2026 01:49 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2026, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) de San Luis Potosí confirmó la suspensión de actividades escolares del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, lo que representa un receso total de 17 días al considerar los fines de semana, con regreso a clases el lunes 13 de abril.

Durante este periodo, alrededor de 540 mil estudiantes de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria—, así como más de 30 mil docentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, se ausentarán de las aulas como parte del calendario oficial educativo.

Ante la inactividad en los planteles, la SEGE informó que se implementarán medidas de prevención y vigilancia para evitar incidentes como robos o actos vandálicos en las escuelas, particularmente en zonas con antecedentes de este tipo de problemáticas.

Para ello, se trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil Estatal (GCE), corporaciones que reforzarán recorridos de supervisión en los centros educativos durante el periodo vacacional.

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La dependencia estatal hizo un llamado a directivos, docentes y padres de familia para colaborar en el resguardo de las instalaciones, reportando cualquier situación sospechosa a las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, se busca garantizar que los planteles educativos permanezcan en condiciones óptimas para el regreso a clases, evitando afectaciones al patrimonio escolar durante el receso de Semana Santa.

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