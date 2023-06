Debe haber pluralidad para que haya gobernabilidad: Torres Sánchez

Ante los resultados electorales de este domingo en Coahuila y el Estado de México, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, señaló que se debe de respetar la decisión de la ciudadanía, lo cual da un panorama de cómo podrían ser las elecciones del próximo 2024.

"Son las decisiones del pueblo y hay que respetarlas. Esto nos da más claridad acerca de la nueva geografía política que tenemos en el país, el Estado de México como ustedes saben, es uno de los más grandes en todos los sentidos, tiene más del ocho por ciento del padrón electoral de todo México y bueno eso nos da, insisto, claridad de lo que puede ocurrir en un año en el país", dijo.

Manifestó desconocer cómo se negociaron las alianzas electorales en el Estado de México donde ganó Morena; así como en Coahuila, donde la coalición PRI, PAN y PRD se alzaron con el triunfo; en el caso de la entidad potosina, dijo que el Partido Verde Ecologista de México está muy fuerte.

Finalmente, señaló que carros completos electoralmente hablando no existen, pues no resultan convenientes políticamente, ya que debe haber pluralidad para que haya gobernabilidad, no obstante, mencionó como un logro los alcaldes que llegaron al poder por otro partido, pero se han sumado al PVEM.