Deben endurecerse las sanciones contra provocadores de incendios

Ante el incremento de incendios forestales en San Luis Potosí, que ya suman 54 en lo que va de 2026 con una afectación superior a las 20 mil hectáreas, desde el Poder Legislativo, se advirtió la necesidad de fortalecer acciones de prevención, coordinación institucional y endurecimiento de sanciones.

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Dulcelina Sánchez de Lira, señaló que, si bien las autoridades han respondido de manera oportuna a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, municipios y brigadistas voluntarios, el foco debe centrarse en evitar que estos siniestros sigan ocurriendo.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a generar conciencia y evitar prácticas que puedan detonar incendios, particularmente en zonas cercanas a áreas habitacionales y forestales. Además, exhortó a los ayuntamientos a reforzar la coordinación con el estado y la federación para mejorar la capacitación y la correcta aplicación de protocolos de atención.

Como parte de la respuesta institucional, recordó que el Ejecutivo estatal ha impulsado dos iniciativas que actualmente se encuentran en análisis: una orientada a incrementar las sanciones contra quienes provoquen incendios, y otra que busca obligar a los municipios a fortalecer su coordinación con los distintos niveles de gobierno para una atención más eficaz de este tipo de emergencias.

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Finalmente, la legisladora aseguró que desde el Congreso del Estado se mantendrán atentos a esta problemática ambiental, con el objetivo de impulsar medidas que contribuyan a reducir la incidencia de incendios y proteger el entorno natural de la entidad.