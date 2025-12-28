logo pulso
Decomisa PC 50 kilos de pirotecnia en SGS

En dicha demarcación muncipal, esta prohibida la venta y almacenamiento de polvora, mejor conocida como pirotecnia

Por Leonel Mora

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Decomisa PC 50 kilos de pirotecnia en SGS

La Dirección de Protección Civil, a cargo de Martín Bravo Galicia, informó del decomiso de 50 kilos de pirotecnia y recordó a la población de Soledad de Graciano Sánchez que, en este municipio, la fabricación, almacenamiento, venta y uso de artefactos con pólvora ya está prohibida.

Se precisó que el decomiso mencionado fue principalmente de productos considerados de bajo riesgo, es decir que, en este año, no se detectó pirotecnia que incluso es ilegal en otros municipios del estado. Personas que incurrieron en la venta de productos con pólvora, dijeron desconocer la prohibición vigente en este municipio.

Desde el día 24 por la mañana, Protección Civil intensificó sus recorridos de vigilancia en sectores como la cabecera municipal y colonias como Los Cactus, La Sierra, San Felipe, San Antonio, San Francisco, La Constancia, Azáleas y Quintas de la Hacienda, así como localidades rurales como Enrique Estrada, Fracción Rivera y Rancho Nuevo.

En los operativos de vigilancia participó la Guardia Civil Municipal y la Dirección de Comercio mediante dos células. La pirotecnia fue totalmente prohibida desde el año 2019 como una medida de protección a la integridad física de las personas, al bienestar animal y al entorno natural.

Protección Civil Municipal continuará sus operativos de camino al cierre del presente año con recorridos los días 29, 30 y 31 de diciembre. Asimismo, con atención oportuna e inmediata ante denuncias que refieran la comercialización de material pirotécnico en sitios físicos y por redes sociales. Cualquier situación que contravenga la prohibición de la venta de artefactos explosivos, se puede reportar al teléfono 444 831 12 60.

