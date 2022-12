“Decorativa”, política ambiental del Gobierno

“Tenemos una SEGAM de adorno, porque no solo debe pensarse en el reporte de la calidad del aire, sino también en tomar medidas para mitigar los efectos de la contaminación, y la dependencia no hace ni lo uno ni lo otro de manera eficiente”, advirtió el presidente de la organización civil Cambio de Ruta, Luis González Lozano.

Dijo que en contraste muy grande por ejemplo con la zona metropolitana de Monterrey en la que cuando hay una contingencia muy grande, el gobierno decreta contingencia ambiental y toma decisiones para limitar ciertas actividades, por ejemplo físicas en lugares públicos, o bien en escuelas, que los niños no salgan al recreo al aire libre sino que lo toman en salones, e incluso en San Luis Potosí se suponía que había un manual de contingencias ambientales, que nunca se ha aplicado porque hace falta voluntad y conocimiento.

Advirtió que la SEGAM padece de esclerosis ambiental, porque de aquí a que reacciona pasa todo, y entonces hay como consecuencia una negligencia asesina, porque como tal, la mala calidad del aire es una asesina silenciosa.

Aseguró que a la SEGAM y al gobernador les encanta la jardinería, pero no la ecología, y se debe decir que la jardinería porque les gusta lo cosmético y lo que no trasciende. “Digo que lo que hacen es tener las plantitas bonitas y bla, bla. bla, pero no los conflictos ambientales de fondo, es decir los conflictos ambientales que todos los días están surgiendo”.