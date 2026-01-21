logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Defiende alcalde labor de la policía

Por Rolando Morales

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Defiende alcalde labor de la policía

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, defendió el actuar de la Policía Municipal y de la Policía Vial, pese a los recientes exhortos emitidos desde el Congreso del Estado y a los señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Galindo señaló que no tiene claridad si los llamados legislativos están dirigidos específicamente a la Policía de la Capital o al conjunto de corporaciones municipales del estado, al recordar que existen cuerpos policiacos en los 59 municipios de San Luis Potosí. 

En ese contexto, aseguró que la corporación capitalina cuenta con un proceso permanente de formación y capacitación, incluso en el extranjero, algo que dijo no se había realizado antes en el municipio.

El edil destacó que elementos de la policía local han recibido preparación en países como España, Colombia, China y Estados Unidos, y afirmó que actualmente se trata de una de las corporaciones municipales mejor capacitadas del país. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También subrayó que la Policía Municipal pasó de ser una de las peor pagadas a ubicarse entre las mejor remuneradas, además de contar con certificaciones vigentes.

En relación con las acusaciones por abusos y violaciones a derechos humanos, Galindo sostuvo que se vive una etapa con menos quejas ante instancias defensoras, tanto en el caso de la policía preventiva como de Tránsito. Aun así, expresó respeto por las posturas de los legisladores y, en particular, por la presidenta del Congreso del Estado, aunque dijo desconocer si los señalamientos obedecen a un caso específico.

Sobre los videos difundidos recientemente en redes sociales, en los que se acusa a la Policía Vial de presuntas irregularidades, el alcalde señaló que ese tipo de grabaciones no necesariamente acreditan la razón de quien aparece en ellas. Explicó que, en su experiencia, las personas detenidas suelen alegar ilegalidad o inocencia durante las intervenciones.

Galindo Ceballos afirmó que las actuaciones de la policía se realizan dentro del marco legal y que no se contraviene la ley en los procedimientos.

Reconoció que existen distintas versiones sobre los hechos, pero puntualizó que una cosa es la percepción de los involucrados, otra la postura de la autoridad y otra la verdad jurídica.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II
    Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II

    Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II

    SLP

    Redacción

    Buscan mejorar el suministro de agua en Soledad y el norte de la capital.

    Reabrirán base de Cruz Roja en Zona Industrial
    Reabrirán base de Cruz Roja en Zona Industrial

    Reabrirán base de Cruz Roja en Zona Industrial

    SLP

    Redacción

    Buscan reducir tiempos de respuesta en accidentes y emergencias.

    Cumple 100 años reloj del Edificio Central de la UASLP
    Cumple 100 años reloj del Edificio Central de la UASLP

    Cumple 100 años reloj del Edificio Central de la UASLP

    SLP

    Redacción

    Una exposición histórica está abierta al público en el Museo de Sitio

    En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores
    En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

    En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

    SLP

    Rolando Morales

    Christian Azuara explicó que el tema forma parte de una serie de proyectos