Defiende alcaldía alza en contratos en su nómina

El ayuntamiento de la capital no ha otorgado bases laborales a ningún trabajador, pero ha firmado contratos temporales con algunos empleados que laboraban en la administración pasada en forma irregular, informó el oficial mayor de la alcaldía capitalina, Luis Miguel Torres.

El alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios también reconoció que se ha incrementado el número de empleados de confianza contratados durante esta administración, sin embargo, aclaró que esto está totalmente justificado.

"El incremento en contrataciones se justifica porque estamos trabajado por la ciudad, se justifica en que en deporte contratamos a más de 130 activadores comunitarios, contratamos 28 piperos que no existían porque no había pipas de agua en Desarrollo Social, se justifica porque estamos metiendo más maestros en la dirección de educación, no es burocracia que esté trabajando en la calle haciendo política".

El oficial mayor precisó que los contratos fueron firmados por un tiempo de vencimiento según las necesidades de la alcaldía y las posibilidades presupuestales.

Dijo que el contrato por nómina permitió dar certeza laboral a los trabajadores siempre y cuando cumplan un período determinado.

Informó que los términos del contrato variarían si la alcaldía los hubiera firmado por un tiempo indeterminado. La base laboral implicaría prestaciones en forma permanente y con derecho para que el trabajador desempeñe sus funciones sin interrupciones y sin que su firma tenga una vigencia.