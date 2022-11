Defiende Galindo alza a los valores catastrales

"Yo he sido conservador y el Cabildo aún no ha evaluado el Impuesto Predial, y todavía falta el Congreso del Estado, pero se debe advertir que no aumenta el impuesto y sí en cambio los valores catastrales", aseguró el alcalde capitalino de Enrique Galindo Ceballos.

Explicó que a esos valores no se les ha puesto al corriente desde el año 2017, a pesar de que por ley se les tiene que actualizar cada año, y se le tiene que actualizar para que la ciudad no pierda valor.

Dijo que la revaloración de los valores catastrales traería un impacto positivo, porque incluso hay un diálogo previo con alcaldes de todos los partidos, y todos están actualizados en sus valores catastrales.