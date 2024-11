Dejan sin bonos a pensionados

Los trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado ya no recibirán las bonificaciones que no formaban parte de un acuerdo formal ni constituían prestaciones, pero les eran otorgadas por un acuerdo con el sindicato mayoritario, advirtió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Arturo Morales Silva.

Comentó que están pidiendo dos prestaciones que antes les eran otorgadas al término de su vida laboral, que ya no les serán pagadas, pero que no estaban apoyadas por un acuerdo oficial ni por un reglamento, y es por eso que ya no se les puede cubrir.

El acuerdo original era entre el sindicato y la Oficialía Mayor, pero sin ningún respaldo legal, pero sólo era el resultado de una negociación verbal.

Recordó que el asunto está en discusión en un tribunal especializado, que lleva los tiempos procesales, el trabajo con los recursos de las partes en conflicto, y cualesquiera de los resolutivos donde el Supremo Tribunal de Justicia queda afuera.

Explicó que los que no estuvieron de acuerdo pueden demandar, y están recibiendo demandas de los dos grupos.

Agregó que el Poder Judicial ha sido respetuoso de las peticiones de jubilación, y cada solicitud se atiende de manera inmediata, y se promueve el pago de las prestaciones a las que tiene derecho, con excepción a aquellos acuerdos viejos que no forman parte de las prestaciones oficialmente acordadas entre el sindicato y la parte patronal.

Recordó que si bien aquellos pagos eran acuerdos del sindicato incluso con gobierno del estado, tienen la opción de promover las acciones legales que consideren pertinentes, y una vez que los tribunales resuelvan, se podrá acatar cualquier decisión.