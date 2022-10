Demanda diputado revisar operación de cámaras del C5

Luego de distintos hechos delictivos en la capital potosina, Rubén Guajardo Barrera, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, urgió a valorar si las cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad se encuentran en funcionamiento.

Refirió que la inversión se aplicó en la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López “esperemos que esté funcionando de forma correcta”, dijo.

Agregó que, desde el Congreso del Estado, podría solicitarse un informe a Martín Serrano Gómez, titular del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), a fin de conocer el estado de la infraestructura de los dispositivos.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que las estrategias de inteligencia pueden ser más efectivas, sobre todo en la aplicación de políticas públicas en materia de prevención del delito.

Cuestionado sobre si no se modifica su percepción de seguridad previo a salir a la calle tras conocer hechos delictivos, respondió que no “cambia mi problema, pero sí me preocupa. Estaremos desde el Congreso analizando cómo podemos apoyar”.

“Aquí lo más importante es que exista una coordinación entre los tres niveles de gobierno, y también entre los municipios”, dijo.