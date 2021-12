Demanda Ipac cursos de manejo, no más sanciones

Max Ramos, presidente de Industriales Potosinos dijo que más que aumentar las multas de tránsito se debe crear conciencia entre los automovilistas y trabajar en esquemas de educación vial, para evitar que las medidas se vuelvan una acción recaudatoria.

"Mejor vamos a meternos todos a un curso de educación vial y que ya que van a regalar la licencia por lo menos que te hagan un examen, en mi caso cuando empecé a trabajar tuve que leer el manual del carro, ya que si no, no lo podía usar, entonces creo que podemos crear conciencia en ese sentido", agregó,

El presidente de Industriales Potosinos exigió que el aumento a las multas no sea por cuestión recaudatoria y refirió que el programa anterior de fotomultas no cambiaron los hábitos de manejo y las personas continúan manejando de una manera impudente sobre todo en las vialidades muy rápidas.

"Vuelvo al punto, mejor vamos para atrás, por ejemplo, en Estados Unidos dan clases de manejo en las preparatorias, tomas el curso y te dan la licencia, entonces por qué no lo podemos hacer aquí y es que no se exige como tal, así que esperemos que no sea recaudatorio, obviamente la habrá y estaría bien que se vaya hacía programas de educación vial, aprovechar eso", finalizó el dirigente de Ipac.