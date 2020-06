Demandan a Congreso por ignorar propuesta

La Fundación Renace presentó una demanda en contra del Congreso del Estado por un año transcurrido sin dictaminar una iniciativa para reformar el código penal en materia de agresiones mujeres con ácido y otras sustancias, por considerar que la negligencia de darle curso es una violación a los derechos políticos de los ciudadanos.

El presidente de la fundación, José Mario de la Garza Marroquín, explicó que incluso el tribunal electoral dio la razón a ciudadanos, en el sentido de que sí ha transcurrido un año de la presentación de una iniciativa desde los ciudadanos y no fue dictaminada, el Congreso incurre en la violación a los derechos políticos.

Recordó que las iniciativas ciudadanas suelen ser abandonadas por los propios diputados, pero precisamente en una promoción legal, el tribunal electoral dio la razón a la fundación en el sentido de que las iniciativas ciudadanas que no sean dictaminadas después de un año de su presentación, son evidencia de que los diputados incurren en una violación a los derechos políticos.

Explicó el presidente de la fundación que están en una iniciativa hablando de justicia relacionadas con las agresiones con ácido en contra de mujeres, por casos desafortunados que ya hubo en ese sentido, presentaron la iniciativa y no fue atendida, no fue resuelta, no fue enviada a las comisiones legislativas para su análisis y tampoco fue dictaminada.

Por esa causa, este miércoles presentaron la demanda de defensa de los intereses políticos ante el Tribunal Electoral del Estado, precisamente con los datos de que ya pasó un año y la legislatura ni siquiera se abocó al análisis de la iniciativa.

Están pidiendo al tribunal electoral que resuelva la demanda y obligue al Congreso a dictaminar pronto.

Explicó Mario de la Garza que se trata de iniciativas que él considera importantes y sin embargo, las legislaturas se la pasan trabajando iniciativas que no son relevantes, pero suelen ser aprobadas con mucha facilidad.