Demandan colectivos legislación inclusiva

Organizaciones y colectivos integrantes del movimiento Orgullo y Dignidad informaron que mantienen comunicación con el Congreso del Estado, a fin de incidir en la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual deberá ser consultada entre las personas con discapacidad.

El mes pasado, el Poder Legislativo incumplió con la armonización prevista en el decreto de expedición de la legislación federal, por lo cual se anunció que solicitarían una prórroga para atender esa obligación legal.

Activistas del movimiento enfatizaron que las y los diputados locales consideran que los temas de discapacidad solo corresponden a leyes de participación ciudadana y transporte, sin embargo, todas las normas deben consultarse con ese sector de la población.

“Si hablamos del transporte, de la agricultura o del tema que sea, tiene que ver con la discapacidad. No hay uno que no. Las personas con discapacidad son ciudadanos, no somos ajenos a una sociedad que debiera tener participación política”, expusieron.

Silvia Degante Romero, integrante de Orgullo y Dignidad, reportó que las asociaciones han visitado a las y los 27 congresistas, para concientizarlos sobre la relevancia de tomar en cuenta las opiniones de tal sector de la sociedad.