Denuncia FCA que Fiscalía los dejó fuera del caso contra Gallardo Juárez

El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) reveló que la Fiscalía General del Estado, desde el 3 de octubre pasado, negó a los integrantes de la organización civil el acceso al expediente y el aporte de pruebas en la denuncia por enriquecimiento inexplicable en contra del ex alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez.

Manuel Nava Calvillo, a nombre del FCA, señaló que la Fiscalía concedió razón a los abogados defensores del demandado en el sentido de que los miembros del Frente "no son víctimas" y por ello no pueden participar en el proceso.

Ante los medios de comunicación, el entrevistado recordó que la organización de la que forma parte denunció a Gallardo Juárez desde el 23 de febrero del 2018, con 443 firmas de respaldo, por 66 propiedades adquiridas durante el trienio en el que fue presidente municipal y que en conjunto representaban una superficie de tres millones 100 mil metros cuadrados.

Señaló que la Fiscalía, en sus investigaciones, detectó no sólo 66, sino 119 propiedades a nombre del edil o de personas allegadas a él.

Ante la negativa de la FGE a involucrar al Frente Ciudadano Anticorrupción en el proceso contra Gallardo Juárez, la organización civil ya tramitó amparo ante el Juez Noveno de Circuito para que sea éste quien determine si en efecto no existe interés jurídico en el caso, además de que se solicitó a la Contraloría del Ayuntamiento capitalino que haga suya la denuncia y la presente a su vez con base en el expediente que a esta área ya entregó el FCA, pues en este caso, la autoridad no podrá negar que no existe interés jurídico.

Nava Calvillo criticó "la inoperancia de la Fiscalía General del Estado" y consideró que la dependencia se constituye así en "la nueva cara y vocero de la corrupción en San Luis Potosí, junto con el Ejecutivo estatal que no procura la justicia para las y los potosinos", advirtiendo que el Frente seguirá en su lucha por denunciar y dejar testimonio de la lucha de la sociedad civil contra las malas prácticas de los funcionarios públicos, "siempre con las pruebas en la mano".