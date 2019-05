Denuncia Interapas pago de 6 mdp a empresa de implementos para ganado por "cobrar" a morosos

El litigante Alejandro Zapata Perogordo a nombre del Interapas interpuso nueva denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción en contra de los ex directivos del organismo operador Alfredo Zúñiga Herverth, ex director general; Mario Alberto Ibarra Guerrero, encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y el ex contralor interno Jesús Salvador González Martínez, asimismo, en contra del representante de la empresa RAEDSA Maquinados y Maquilados, S. de R.L. de C.V., Edgard Iván Martínez Martínez, por daño patrimonial, uso indebido de la función pública, peculado y asociación delictuosa.

En rueda de prensa realizada en la planta Los Filtros, acompañado por el director general de Interapas, el abogado Alejandro Zapata Perogordo, explicó que la denuncia presentada el día de hoy, se refiere por otro desfalco por la cantidad de $6,117,503.75 pesos, en contra e ex funcionarios y de la empresa RAEDSA Maquinados y Maquilados, S. de R.L. de C.V. -cuyo objeto social es la fabricación e instalación de plantas para alimentos, ganado, cerdos, pollos y pescado; maquinados y maquilados para la industria de proyectos eléctricos, desarrollo de productos para la industria acerera, minera y metal mecánica-, que cobró al Interapas como si hubiera realizado trabajos de cobranza y recuperación de cartera vencida a usuarios morosos.

El acta constitutiva de la empresa RAEDSA Maquinados y Maquilados, S. de R.L. de C.V., se encuentra a nombre de Edgar Iván Martínez Martínez, quien realizó cobros durante el 2018 por trabajos que no realizó, por la cantidad de más de 6 millones de pesos.

Puntualizó que cuando la empresa comenzó a realizar sus trabajos en 2017, Interapas contaba con 90 mil usuarios morosos y cuando concluyó sus trabajos de recuperación de cartera la cartera vencida del organismo operador se había incrementado a 99 mil usuarios morosos.

Según lo expuesto por el abogado Zapata Perogordo, la denuncia fue formulada en contra de los ex directivos de Interapas y de la empresa denominada RAEDSA, que supuestamente se dedicó a la recuperación de cartera a cambio del 15% del dinero recuperado de los morosos, sin embargo, no realizó dicha labor.

Sin embargo, la misma fecha en que los integrantes de la Junta de Gobierno de Interapas que presidía el ex edil Ricardo Gallardo Juárez, los ex funcionarios de Interapas encabezados por su director general, el encargado de la Dirección de Administracion y Finanzas y el ex contralor interno, firmaron con la empresa en cuestión un contrato con una modalidad de cobro del 15% sobre lo que se recupere, partiendo de la base de un supuesto ingreso estimado fijo mensual de 53 millones de pesos.

Manifestó que sin haber hecho ninguna gestión de cobro a usuarios morosos -para la cual fue contrada-, el contrato le aseguró durante un año un ingreso a la empresa RAEDSA Maquinados y Maquilados, S. de R.L. de C.V., por lo que cobró más de 6 millones de pesos con cargo al Interapas.

En septiembre de 2018, los ex directivos de Interapas suscribieron un convenio de ampliación hasta junio de 2019; asímismo, el contrato inicial que se suscribió a fines de octubre de 2017, establecía a la empresa a empezar a trabajar en noviembre y diciembre de ese año, sin embargo, no se cuenta con factura alguna.

Finalmente, indicó que el contrato fue rescindido en noviembre de 2018, el cual se pretendía ampliar hasta junio de 2019, donde la ciudad hubiera tenido que pagar en 6 meses la cantidad de 10 millones de pesos adicionales por recuperación de cartera vencida.