Denuncia Rangel la detección de personas en vehículos sospechosos que merodean por sus eventos proselitistas

Se han recibido ataques de grupos que no son de Morena, algunos de ellos, consistentes en vehículos sin placas que rondan las inmediaciones donde se desarrollan eventos políticos, informó Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata a gobernadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).







Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa matutina, que Rangel Martínez solicitó protección del estado debido a que sufrió amenazas durante su campaña proselitista.







Rangel precisó que las agresiones han lastimado a sus colaboradores de compaña, y en su caso, los coches que acechan tienen "una serie de situaciones en donde están amenazando prácticamente mi integridad física", explicó.







La ex secretaria de Salud del Estado, dijo que así es como debe iniciarse con la procuración de justicia, es decir, con la cultura de denunciar los hechos sufridos. "No hay paz sin justicia, pero no hay justicia sin denuncia", asentó.







Indicó que denunciará a los delincuentes, y lo hará sin temor alguno. "Yo no tengo temor. Se hizo la denuncia y aquí estoy el día de hoy", enfatizó.







"Mónica está pisando fuerte, se están escuchando sus pasos y ese es el temor, pero tampoco voy a permitir que ninguna persona, hombre o mujer, sea o no del estado, siquiera piense que por algún tipo de situación me vaya a generar miedo", sentenció.