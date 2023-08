Denuncian a atacante de empleado de Subway en SLP por matar a perro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- La exdirectora general de la Brigada de Vigilancia Animal, Leticia Esther Varela, denunció que Fernando "N", el presunto agresor de un trabajador de 15 años en una sucursal de Subway en San Luis Potosí, también cuenta con antecedentes de maltrato animal y que presuntamente mató a golpes a un perro.

"Según me reportan, ha ´desaparecido´ a dos perros. Busco contacto con @FiscalíaSLP para que investiguen", escribió la diputada en su cuenta de Twitter.

El señalamiento de la morenista provocó varias reacciones entre los internautas, quienes solicitaron a las autoridades detener al hombre ya que representa un peligro para la sociedad.

"Quienes tienen estos comportamientos tan violentos continuamente abusan de quien no puede defenderse", "Era obvio no respeta a un niño mucho menos a un perrito" y "Era obvio no respeta a un niño mucho menos a un perrito".



Lo que sabemos de golpiza a joven empleado de Subway en SLP

Los hechos ocurrieron el lunes 31 de julio cerca de las 5 de la tarde en la sucursal de Subway ubicada en la avenida Rutilio Torres y presuntamente se originó luego de que Santiago, quien decidió trabajar durante sus vacaciones escolares, indicara al hombre que había fila de espera, lo que provocó la molestia del agresor.

Miguel Gallegos Cepeda, vocero de Seguridad de San Luis Potosí, indicó que se tiene información que han mejorado ya las condiciones del menor agredido, aunque por supuesto presenta lesiones de consideración, ya se encuentra fuera de peligro por lo que se encuentra ya en su casa.

Además, informó que la Fiscalía está tratando de ubicar a la otra persona que fue agredida por el mismo agresor, de acuerdo con un segundo video compartido en redes sociales.



¿Quién es Fernando "N", golpeador de un adolescente en Subway de SLP?

Por medio de redes sociales identificaron al hombre que golpeó a un joven en uno de los establecimientos de Subway en San Luis Potosí, el hombre presuntamente es profesor de artes marciales.

Por medio de redes sociales, los internautas identificaron al agresor del trabajador de un Subway en las calles de Rutilo Torres y Amatista, San Luis Potosí.

Fernando Medina, apodado "El Tiburón" fue identificado por internautas como el dueño de un negocio, por lo que se compartieron fotos del agresor en los gimnasios donde da clases.

Presuntamente, tiene un negocio dedicado a la venta de autopartes, además aparentemente es licenciado en derecho, sin embargo, esto aún no ha sido comprobado.