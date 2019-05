Denuncian a patrullero estatal que atropelló a un perro en Aguaje 2000

Un nuevo caso de maltrato animal provocó indignación entre los potosinos, quienes en redes sociales denunciaron a la patrulla estatal marcada con el número 02091, luego de que videocámaras grabaran al conductor de dicho vehículo mientras atropellaba a un perro que se encontraba en la calle Presa del Peaje, eel fraccionamiento Aguaje 2000.

Según los ciudadanos que denunciaron el caso de maltrato animal, los hechos acontecieron alrededor de las 18:40 horas del 24 de mayo.

La denuncia realizada vía Facebook está acompañada de comentarios de indignación y coraje de parte de ciudadanos que exigen a las autoridades terminar con el maltrato animal y castigar a los responsables de este hecho catalogado por los cibernautas como atroz.

Entre los comentarios de los usuarios de Facebook destacan algunos como "que paguen lo que hicieron" "Hdspm y como hay gente que todavía dicen que no todos los policías son iguales aparte de rateros mata perritos" "No se vale si lo vieron. Qué coraje e impotencia. Hay que denunciarlos. No son Dioses para actuar de esta manera" "Que hdp sin clarito se ve que el perrito está a media calle no pudieron pitarle o esquivarlo malditos mil veces malditos".

En la denuncia realizada vía redes sociales se etiqueta al Presidente Municipal, Xavier Nava Palacios; al Fiscal General de Justicia del Estado, Federico Garza Herrera y diversos medios de comunicación a quienes se les solicita su apoyo para que en esta ocasión el maltrato animal no quede impune.