Denuncian acoso de docentes, ahora en Agronomía; toman instalaciones

Estudiantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tomaron este jueves las instalaciones del plantel, en protesta por presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual de dos docentes.

De acuerdo con los y las alumnas, la decisión de realizar el paro fue también un acto de solidaridad con la comunidad de la Facultad de Derecho, donde recientemente se dio a conocer la denuncia de una estudiante víctima de agresión sexual.

No obstante, señalaron que en Agronomía y Veterinaria desde hace años se arrastran diversas irregularidades relacionadas con un profesor identificado como Camilo, acusado de emitir comentarios inapropiados y de mantener conductas indebidas hacia las alumnas.

"Desde que entré en 2019 se escuchan los mismos comentarios sobre el profesor. Cada año, durante las fechas del 25 de noviembre o el 8 de marzo, vuelve a mencionarse su nombre; siempre aparece en los tendedores", relató una estudiante que prefirió mantener el anonimato.

Aunque no se ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía, los alumnos aseguran que existen numerosas quejas y testimonios dentro de la comunidad universitaria.

"El profesor ha llegado a hacer comentarios en el salón, como: Que levante la mano la que lleva escote o la que trae falda, pase al frente, entre otros comentarios fuera de lugar", detallaron.

Además del profesor, también se señaló a una docente de ejercer actitudes denigrantes y de mostrar un trato desigual hacia los estudiantes, tanto hombres como mujeres.

Durante la jornada, el alumnado se organizó a puerta cerrada para elaborar un pliego petitorio dirigido a la Dirección del plantel y a la Secretaría Académica, en el cual, exigen la destitución de los docentes señalados, así como la implementación de medidas de seguridad, capacitaciones al personal y protocolos con cero tolerancia a la violencia de género.

El paro de actividades, indicaron, se mantendrá de manera indefinida hasta que las autoridades universitarias emitan una respuesta formal.

Asimismo, reiteraron que el movimiento busca solidarizarse con otras facultades, como Derecho y Economía, que recientemente llevaron a cabo manifestaciones similares.

Por el momento, las clases y actividades académicas permanecen suspendidas, mientras los estudiantes sostienen reuniones internas para definir los próximos pasos de sus peticiones.