Al menos 10 cruces bloqueados por protesta estudiantil

La movilización de estudiantes de la UASLP entró en una nueva fase este lunes, con cierres viales en por lo menos diez puntos de la ciudad.

Los jóvenes marchan tras la denuncia de violación, cometida contra una alumna de tercer semestre de la Facultad de Derecho, lo que detonó la decisión de iniciar la protesta, misma que se extendió hasta el Distribuidor Juárez.

El recorrido incluyó el Edifico Central de la universidad, la Fiscalía y la Alameda, afectando vías como la carretera 57 y Salvador Nava.

Elementos de la policía vial desplegaron dispositivos de abanderamiento y desviación del tráfico con la finalidad de mitigar los efectos, pero la situación es compleja; las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona o buscar rutas alternas.

Las y los estudiantes exigen justicia por el caso, piden mayor seguridad en los planteles y exigen la remoción de autoridades y representantes estudiantiles señalados.