Denuncian agua sucia en colonia Universitaria; Interapas lo niega

Tras diversas denuncias ciudadanas de la colonia Universitaria, sobre la mala calidad del agua proveniente de la red hídrica de la zona, el Organismo Operador de Agua (Interapas) negó esta situación luego de realizar los estudios pertinentes.

Durante la semana, se registraron diversos reportes ciudadanos de la mencionada y otras zonas del poniente de la capital potosina denunciaron este jueves la salida de agua negra y maloliente por las llaves de sus casas, lo que generó preocupación por un posible problema de contaminación.

Ante esto, el Interapas explicó que se realizaron trabajos de mantenimiento de la red hidráulica en la esquina de la calle Maestros Ilustres con Salvador Nava. Los cuales correspondieron a la sustitución y eliminación una válvula que obstruía el paso hacia lo que es la parte baja de Salvador Nava.

Derivado los reportes ciudadanos que se recibieron de la colonia Universitaria, personal del Laboratorio de Interapas acudió a realizar un análisis para medir la calidad del agua que se suministra por la red, en la zona.

Ante esto se verificó que el líquido cumple con las normas de calidad, por lo que es apta para el uso y consumo humano. El organismo puntualizó que, anteriormente, en este sector se presentó una situación de arrastre de sedimentos por el cambio en las válvulas de asbesto, pero en ningún momento se generó una contaminación del agua.