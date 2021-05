Denuncian en el PRI "campaña negra" contra Octavio Pedroza

Las campañas de "guerra sucia" que surgen a través de redes sociales y con la aparición de algunos espectaculares en contra del candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, son un intento de sus contrincantes por atacarlo, debido a que lidera las encuestas, declaró Gerardo Serrano Gaviño, integrante y vocero del equipo de la campaña política.

El líder estatal de la Red de Jóvenes por México recordó que Octavio Pedroza va arriba en la preferencia electoral que reflejan todas las encuestas serias, de cara a la jornada del 6 de junio, por eso sus contrincantes quieren golpetearlo, sin argumentos sólidos, porque demuestran su desesperación de que no convencen a la ciudadanía.

"Los adversarios políticos, a falta de propuestas, de que no conectan con el electorado, están tratando de hacer una estrategia de descalificación, de guerra sucia, y esto es lo que no quieren los potosinos, porque la ciudadanía demanda propuestas y soluciones viables, por eso Octavio Pedroza ha logrado la simpatía y apoyo por sus propuestas reales que ha presentado a casi dos meses de haber arrancado la campaña política", enfatizó.

El pasado 19 de abril, la empresa Massive Caller colocaba a Octavio Pedroza Gaitán con 15.4 puntos de ventaja sobre su más cercana competidora, con un 34.5 por ciento de las preferencias de voto; mientras que el pasado 26 de abril, el diario español "El País" colocó al candidato del PAN, PRI, PRD y PCP con un 37.7 por ciento de intención arriba, es decir 12.6 puntos arriba de su más cercana competidora.

Serrano Gaviño hizo un llamado a los electores a no dejarse engañar por esta "guerra sucia y descalificaciones" en contra de Octavio Pedroza, quien semana con semana amplía su ventaja con respecto a sus contrincantes, "y a sus adversarios se les acabaron las propuestas y por eso actúan para denostar, ya que están acostumbrados a desprestigiar el trabajo y los resultados que ha dado Pedroza Gaitán".

El líder juvenil consideró que Octavio Pedroza tiene las mejores propuestas para las y los potosinos, a diferencia de aquellos que prometen programas sociales que ya se tienen y por eso el electorado no debe dejarse engañar con proyectos "huecos" que presentan.