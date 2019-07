Denuncian fallas en suministro de medicina en IMSS

La UMF No.47 del IMSS dispuso que ciertos medicamentos ya no serán surtidos en esa institución, sino en la farmacia del Hospital General No. 50 de Especialidades. Sin embargo, al solicitar la medicina el personal no surte las recetas, denunciaron derechohabientes.

Horas después, la Oficina de Representación de la dependencia federal en San Luis Potosí, afirmó que ya atendió la problemática con el derechohabiente, por lo cual, el usuario recibirá la medicina el lunes próximo.

Al respecto, José Alfredo González Godoy, derechohabiente de 67 años, narró que el martes pasado acudió con su esposa a consulta mensual de seguimiento a la UMF No. 47, donde el médico de cabecera le entregó las respectivas recetas, sin embargo, en la farmacia le dijeron que ahí ya no se surtiría determinada medicina.

Precisó que el coordinador de la Unidad de Medicina Familiar le precisó que, además de la eritropoyetina -para el tratamiento de anemia-, alrededor de otros 280 fármacos se surtirían en el citado nosocomio de especialización, ubicado al oriente de la ciudad.

Comunicó que su esposa Beatriz Chávez Ruvalcaba de 63 años estuvo hospitalizada del 11 al 26 de mayo pasado, debido a que presentaba un diagnóstico de anemia, es decir, nula producción de glóbulos rojos, por lo tanto, es vital tener la sustancia química.

"Normalmente ahí (en la UMF 47) nos la estaban surtiendo, y le dije ¿Por qué? Y ella respondió: ´la verdad no sé qué movimientos están haciendo, pero vaya con el coordinador, el doctor Trejo´", comentó.

Posterior al anuncio, indicó que este jueves acudió al hospital especializado para recoger el medicamento, sin embargo, la despachadora lo remitió a la subdirección, a fin de que le dieran un sello de aprobación.

Expresó que atendió el llamado de la trabajadora, pero la secretaria de la subdirección lo canalizó con otro coordinador para ser atendido, no obstante, éste lo regresó de nueva cuenta a la citada área porque él no estaba autorizado para expedir la receta.