Denuncian foco de infección en la calle de Escandón

Habitantes del barrio de San Juan de Guadalupe denunciaron que un problema en la red hidráulica y sanitaria que comenzó el año pasado continúa sin ser atendido en la calle Escandón y con el paso de los meses, se ha agravado hasta convertirse en un foco de infección.

Señalan que lo que inició como una fuga de agua potable y un socavón en la vialidad, actualmente deriva en descargas constantes de aguas residuales, malos olores y condiciones insalubres en la zona.

De acuerdo con los testimonios, el drenaje presenta un colapso generalizado, lo que provoca escurrimientos de aguas negras a lo largo de la calle y afecta a varias viviendas. Vecinos advierten que el problema ya no se limita a un punto específico, sino que abarca gran parte de la vialidad, lo que incrementa el riesgo sanitario y complica el tránsito peatonal.

Las personas afectadas refieren que han realizado reportes desde hace meses y que personal del organismo operador Interapas ha acudido en distintas ocasiones; sin embargo, aseguran que únicamente se han efectuado revisiones y trabajos parciales, como desazolves, sin una intervención estructural que solucione la falla. Según lo que les han informado, la tubería presenta daños severos y requeriría una sustitución completa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Habitantes también señalan que, pese a las inspecciones técnicas y al envío de evidencia, la respuesta ha sido que la obra se encuentra en espera, sin que exista una fecha definida para su ejecución. Mientras tanto, el socavón permanece abierto y el drenaje continúa desbordándose, lo que representa un riesgo constante para peatones, personas adultas mayores y quienes tienen movilidad limitada.

Vecinos sostienen que la combinación de infraestructura colapsada, aguas residuales expuestas y falta de reparación integral mantiene la problemática como una emergencia sanitaria prolongada. Aseguran que, hasta ahora, no hay claridad sobre cuándo se realizará la rehabilitación total de la red, por lo que la situación sigue deteriorándose.

Cabe resaltar que este jueves, habitantes de la zona adivirtieron la realización de una movilización derivado de la falta de respuesta del Interapas para atender este y otros colapsos de la red hidrica, sin embargo fue cancelada luego de que personal del organismo se presentara para iniciar las gestiones para la atención de las denuncias ciudadanas.