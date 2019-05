Denuncian maltrato en centro juvenil

El Centro de Internamiento Juvenil "Prof. Ángel Silva" de San Luis Potosí, presenta diversas irregularidades, por ejemplo, deficiencias en la higiene en el área de "reflexión" y la cocina, incluso el personal de custodia impone castigos consistentes en tareas de limpieza a los adolescentes, reveló el informe especial sobre Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen la Ley Penal de la República Mexicana. De los 18 indicadores registrados, la CNDH halló anomalías en 12.

Elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el reporte fue realizado entre abril de 2018 y marzo de 2019.

El complejo tiene una población de 9 jóvenes, todos varones, aunque tiene un cupo de 120 personas.

El informe describe que el área de "reflexión" hay deficiente mantenimiento e higiene, carece de lavabo, regadera, planchas y colchones; y en la cocina haya falta de mantenimiento e higiene, por ejemplo, las estufas, marmitas, refrigeradores y utensilios para la elaboración de los alimentos se encuentran en mal estado.

Según el estudio, en el inmueble gubernamental hay insuficiencia del área de protección; áreas inadecuadas de ingreso, cocina, comedores, deportiva y talleres.

Advirtió que los adolescentes sujetos a proceso y bajo tratamiento y conviven con adultos jóvenes en áreas comunes, pero también no existen criterios de clasificación ni tampoco manuales.

En materia de salud, refirió que el Centro carece de programas para prevenir o contrarrestar incidentes violentos y enfrenta un déficit de personal de enfermería.

"El personal médico no integra expedientes clínicos de los adolescentes, no elabora un registro de las consultas ni supervisa la elaboración de los alimentos (...) No cuentan con programas de prevención, tratamiento contra de las adiciones y desintoxicación voluntaria", enfatizó.

"El personal jurídico y de pedagogía es insuficiente. Carecen de modificaciones y adaptaciones para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad física", concluyó la investigación del organismo autónomo nacional.