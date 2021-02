Denuncian robos en el Tangamanga

De nueva cuenta, a través de redes sociales, personas que acuden al parque "Carlos Jonguitud Barrios" o Tangamanga I denunciaron condiciones de inseguridad dentro del centro recreativo en el que maleantes estarían perpetrando "cristalazos" para sustraer objetos de valor del interior de automóviles estacionados.

El pasado jueves 18 de febrero, una usuaria de nombre Kenya publicó en su perfil de Facebook la fotografía de un automóvil con el vidrio de una de sus puertas reventado. La quejosa menciona que el coche pertenece a su hermana y que los ladrones se llevaron una bolsa de mano, una maleta de cambio "y hasta la lonchera".

Con la etiqueta #noestasseguroenningunlado, la usuaria señala que los delincuentes "te observan desde que entras", lo que confirma otra persona en los comentarios de la publicación.

Otra usuaria escribió "¡Ya me pasó!... Sí abren los carros", y una más señala que hace tiempo "me quiso abordar un chavillo. Como que me vio chica y me empezó a hacer plática. La neta, no es seguro ir al parque".

A causa de la pandemia de Covid-19 y sus restricciones, los parques Tangamanga han limitado el ingreso de automóviles y personas, pero, al parecer, también ha disminuido el personal encargado de las labores de seguridad y protección a las y los usuarios del centro recreativo.