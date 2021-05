Denuncian tianguistas acoso y amenazas para apoyar a Xavier Nava

Dirigentes de las rutas 20, 8 y 3 de mercados sobre ruedas, establecidos en la capital potosina, indicaron ante medios de comunicación, que desde hace algunos meses han comenzado a recibir amenazas y acoso para forzarlos a apoyar la campaña proselitista de Xavier Nava Palacios, rumbo a la reelección como presidente municipal de San Luis Potosí.

El dirigente de la ruta 20, Eduardo Coyol Velázquez, comentó que recientemente el jefe de Plazas y Mercados de la dirección de Comercio Municipal, decidió nombrar a otro dirigente para esta ruta, ante la negativa de apoyo al candidato a la alcaldía capitalina Xavier Nava.

"A mí me ha amenazado para apoyar la campaña de Xavier Nava o de lo contrario así literalmente me dijo: `te vamos a chingar, vamos a ver de qué manera te vamos a fregar', y lo ha cumplido ha estado metiendo grupos de choque", comentó.

Agregó, que ha enviado a personas para hablar con los más de 200 integrantes de la ruta para que apoyen a quien será el nuevo dirigente de la ruta para no perder el espacio y su trabajo en el mercado sobre ruedas.

Asimismo los inconformes explicaron que ha mantenido malas prácticas como jefe de Plazas y Mercados, ya que lejos de apoyar a los comerciantes, se ha dedicado a dividir a dirigentes e integrantes de rutas, manejándose al contentillo.

Solicitaron la destitución inmediata de Francisco Porras Méndez, además de una pronta atención a sus peticiones como frenar el acoso que reciben. En caso de no recibir respuesta alguna tomarán diversas vialidades para hacer presión.

Finalmente, recordaron que han emitido tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por las malas prácticas, así como que interpondrá una nueva denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, derivado del condicionamiento político al que han sido sometidos en el proceso.